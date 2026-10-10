Втузгородок и Суворовское училище защитят ограничениями по высоте застройки

В частности, в одной из подзон строительство и реконструкция объектов капитального строительства допускаются при высоте не более 19 м. В других подзонах действуют ограничения в 21 и 25 м. При этом регламенты предусматривают и другие требования к параметрам зданий, включая их архитектурно-стилистические характеристики.