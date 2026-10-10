Втузгородок и Суворовское училище защитят ограничениями по высоте застройки
10.10.2026, 11:34
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области установило объединенную зону охраны шести объектов культурного наследия в Екатеринбурге. В ее границах введены градостроительные ограничения, в том числе предельная высота новой застройки. В зависимости от подзоны она составляет 19, 21 или 25 метров. Соответствующий приказ опубликован на региональном портале правовой информации.
В перечень вошли здание Политехнического института на улице Мира, 19, бюст дважды Героя Советского Союза Михаила Одинцова на площади имени Кирова, учебный корпус факультета цветных металлов Уральского политехнического института, корпуса физико-технологического и химико-технологического факультетов, а также здание Суворовского военного училища на проспекте Ленина, 105 / улице Мира, 26.
Объединенная зона включает несколько территорий с разными режимами использования. Для них установлены требования к строительству и реконструкции зданий, архитектурному облику, отделочным материалам и цветовому решению фасадов. В отдельных подзонах предусмотрены ограничения на размещение инженерных сооружений, рекламных конструкций и других объектов, которые могут повлиять на восприятие памятников и историческую среду.
В частности, в одной из подзон строительство и реконструкция объектов капитального строительства допускаются при высоте не более 19 м. В других подзонах действуют ограничения в 21 и 25 м. При этом регламенты предусматривают и другие требования к параметрам зданий, включая их архитектурно-стилистические характеристики.