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Урал

Поезда начнут двигаться по зимнему графику в Свердловской области с 12 октября

09.10.2026, 13:49
Зимний график движения пригородных поездов в Свердловской области начнет действовать с 12 октября, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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АО «Свердловская пригородная компания» (СПК) на зимний период отменит следующие «летние» поезда, которые дополнительно назначались на туристический и дачный сезон в апреле-октябре:

  • №6591/6592 Дружинино — Михайловский Завод;

  • №6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский — Ревда;

  • №6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский — Храмцовская;

  • №6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский — Мурзинка;

  • №6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский — Полевской.

Кроме того, с 26 октября будет отменен поезд до парка «Оленьи ручьи» №7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский — Михайловский Завод. Его последний рейс запланирован на 25 октября. Также с 12 октября отменят введенные на лето остановки для пригородных поездов: Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Писанец, Таволожки, Берлога и другие.

Ирина Пичурина