Поезда начнут двигаться по зимнему графику в Свердловской области с 12 октября

Кроме того, с 26 октября будет отменен поезд до парка «Оленьи ручьи» №7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский — Михайловский Завод. Его последний рейс запланирован на 25 октября. Также с 12 октября отменят введенные на лето остановки для пригородных поездов: Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Писанец, Таволожки, Берлога и другие.