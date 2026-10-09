Поезда начнут двигаться по зимнему графику в Свердловской области с 12 октября
09.10.2026, 13:49
Зимний график движения пригородных поездов в Свердловской области начнет действовать с 12 октября, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).
АО «Свердловская пригородная компания» (СПК) на зимний период отменит следующие «летние» поезда, которые дополнительно назначались на туристический и дачный сезон в апреле-октябре:
№6591/6592 Дружинино — Михайловский Завод;
№6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский — Ревда;
№6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский — Храмцовская;
№6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский — Мурзинка;
№6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский — Полевской.
Кроме того, с 26 октября будет отменен поезд до парка «Оленьи ручьи» №7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский — Михайловский Завод. Его последний рейс запланирован на 25 октября. Также с 12 октября отменят введенные на лето остановки для пригородных поездов: Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Писанец, Таволожки, Берлога и другие.