Суд на Урале начал во второй раз рассматривать дело «Прекрасной России»
09.10.2026, 13:22
Октябрьский районный суд Екатеринбурга начал во второй раз рассматривать по существу дело модератора блога «Прекрасная Россия» Евгения Анисимова и его подельников, обвиненных в распространении клеветы об одном из местных застройщиков, следует из данных картотеки суда.
Первая попытка рассмотрения уголовного дела прошла в октябре 2025 года. Через несколько судебных заседаний суд постановил вернуть дело на дорасследование из-за нарушений в обвинительном заключении. Позже следствие сгруппировало два уголовных дела — теперь вместе с Евгением Анисимовым, предпринимателем Юрием Аксеновым, журналистом Эдуардом Шмониным по уголовному делу проходит и оператор «Прекрасной России» Евгений Русских. Осенью прошлого года вину они не признавали, утверждая, что занимались классической журналистской работой.
Юрия Аксенова, которого следствие считает организатором преступления, обвиняют в пособничестве при распространении клеветы (ч.5 ст.33 ч.5 ст.128.1 УК РФ), Евгению Анисимову инкриминировали нарушение неприкосновенности частной жизни (ч.2 ст.137 УК РФ), клевету (ст.128.1 УК РФ), возбуждение ненависти либо вражды (ч.2 ст.282 УК РФ), Евгению Русских были предъявлены обвинения в клевете, а Эдуарду Шмонину — нарушении неприкосновенности частной жизни и клевете.
По версии следствия, Юрий Аксенов, будучи гендиректором «Ведущей утилизирующей компании» (утилизация оргтехники), в 2023 году за 1 млн руб. заказал у Эдуарда Шмонина два видеоролика с заведомо ложной информацией о якобы преступной деятельности Богдана Новорока.
Богдан Новорок — екатеринбургский бизнесмен, владелец и руководитель ряда строительных компаний. Одна из них — ООО «Комплекттехмаркет» — ранее заявляла о планах построить в урочище Попов Лог на юге Екатеринбурга к 2035 году жилой район на несколько тысяч жителей. Господин Новорок также входит в общественный совет при СУ СКР по Свердловской области, является заместителем председателя центрального совета общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», сопредседателем регионального отделения общественной организации «Деловая Россия».
Из материалов дела следует, что ранее Юрий Аксенов и Богдан Новорок часто были партнерами в бизнес-проектах. Но позже компания АО «УК «ЕКАД: Южный», акционером которой был Богдан Новорок, начала предъявлять многомиллионные иски о взыскании неустоек с Юрия Аксенова.
По версии обвинения, Юрий Аксенов пообещал дать информацию о Борисе Новороке и его работе, а Эдуард Шмонин должен был привлечь специалистов, чтобы смонтировать ролики. В ноябре 2023 года Эдуард Шмонин связался со своим знакомым, модератором канала «Прекрасная Россия» Евгением Анисимовым и оператором Евгением Русских. К марту 2024 года они сделали два видеоролика о Богдане Новороке в цикле «Екатеринбургский спрут». В них транслировалось, что застройщик — рейдер, занимающийся криминальной деятельностью под покровительством преступных структур.
Авторы материала утверждали, что бизнесмен якобы «украл землю и незаконно продает ее, не платит колоссальные по сумме налоги и сформировал преступное сообщество». По данным обвинения, именно эта информация является ложной и компрометирующей. Кроме того, следователи предполагают, что некоторую часть информации для видеороликов журналисты взяли со страницы в социальной сети супруги Богдана Новорока, зайдя в ее аккаунт.
Адвокат Евгения Анисимова Наталья Волкова подчеркнула, что журналист черпал информацию из открытых источников, и никаких персональных данных там не раскрывалось. «Потерпевший является публичной личностью, все сведения о нем есть в интернете»,— отметила Наталья Волкова.
После выхода роликов по заявлению Богдана Новорока было возбуждено уголовное дело. Сперва был задержан Евгений Анисимов, обыски прошли у него дома и на рабочем месте. Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Потом в деле появились и другие фигуранты (все находятся на свободе).
Следующее заседание назначено на 4 декабря.