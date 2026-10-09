Суд на Урале начал во второй раз рассматривать дело «Прекрасной России»

По версии обвинения, Юрий Аксенов пообещал дать информацию о Борисе Новороке и его работе, а Эдуард Шмонин должен был привлечь специалистов, чтобы смонтировать ролики. В ноябре 2023 года Эдуард Шмонин связался со своим знакомым, модератором канала «Прекрасная Россия» Евгением Анисимовым и оператором Евгением Русских. К марту 2024 года они сделали два видеоролика о Богдане Новороке в цикле «Екатеринбургский спрут». В них транслировалось, что застройщик — рейдер, занимающийся криминальной деятельностью под покровительством преступных структур.