Водоснабжение в Дагестане подорожало на 67%, отопление — на 34%

Цены на гостиничные услуги преимущественно снизились. Номер в гостинице категории четыре-пять звезд подешевел на 7,51%, до 3 017,86 руб. за сутки с человека. Проживание в гостинице категории три звезды стоило 2 258,16 руб., что на 3,12% ниже предыдущего уровня. В гостинице категории две звезды цена уменьшилась на 2,4%, до 1 580,40 руб. Проживание в гостинице одной звезды или мотеле подешевело на 0,45%, до 2 191,96 руб. Стоимость ночи в хостеле не изменилась и составила 1 126,79 руб.