Водоснабжение в Дагестане подорожало на 67%, отопление — на 34%
09.10.2026, 13:09
Цены на коммунальные услуги в Дагестане с 1 октября заметно выросли. По данным мониторинга Дагестанстата на 5 октября, холодная вода подорожала на 67,5% за кубометр, а отопление — на 33,8% за квадратный метр общей площади. Материалы статистики изучил «Ъ-Кавказ».
Средняя цена холодного водоснабжения и водоотведения в расчете на одного человека составила 354,02 руб. в месяц, индекс к предыдущей регистрации достиг 168,24%, что соответствует росту на 68,24%. Кубометр холодной воды стоил в среднем 30,54 руб., подорожав на 67,5%. Водоотведение подорожало еще заметнее: до 13,37 руб. за кубометр, на 92,22%.
Средняя цена горячего водоснабжения в расчете на одного человека достигла 507,56 руб. в месяц, увеличившись на 23,95%. Кубометр горячей воды подорожал на 24,34%, до 124,75 руб. Отопление за квадратный метр общей площади стоило 41,44 руб., что на 33,83% выше предыдущего уровня. Средняя цена отопления за гигакалорию составила 2 993,46 руб., увеличившись на 34,78%. Услуги по снабжению электроэнергией подорожали на 11,27%, до 426,01 руб.
В остальных категориях услуг изменения были значительно скромнее. Стрижка в женском зале подорожала на 1,17%, до 917,18 руб., в мужском — на 0,49%, до 552,57 руб. Мойка легкового автомобиля стоила 839,45 руб., поездка в городском автобусе — 30 руб. Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов составила 16,14 руб. за квадратный метр. По этим трем последним позициям индекс к предыдущей регистрации не изменился.
Цены на гостиничные услуги преимущественно снизились. Номер в гостинице категории четыре-пять звезд подешевел на 7,51%, до 3 017,86 руб. за сутки с человека. Проживание в гостинице категории три звезды стоило 2 258,16 руб., что на 3,12% ниже предыдущего уровня. В гостинице категории две звезды цена уменьшилась на 2,4%, до 1 580,40 руб. Проживание в гостинице одной звезды или мотеле подешевело на 0,45%, до 2 191,96 руб. Стоимость ночи в хостеле не изменилась и составила 1 126,79 руб.
Одновременно санаторный отдых подорожал на 2,1%, до 5 228,84 руб. в день. Проживание в доме отдыха или пансионате, напротив, подешевело на 0,51%, до 2 149,48 руб. Восстановление зуба пломбой стоило 3 308,65 руб., индекс цены не изменился.