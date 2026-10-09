«ТНС энерго» договорилась с «Яроблводоканалом» о расчетах за электричество

«Информация о возможном срыве отопительного сезона и снабжения потребителей тепло- и водоресурсами со стороны ГП ЯО "Ярбловодоканал", распространенная в некоторых СМИ и пабликах, не соответствует действительности и направлена на дискредитацию областного предприятия и дестабилизацию ситуации в регионе»,— сообщили в госпредприятии в ответ на указанные публикации.