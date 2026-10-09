«ТНС энерго» договорилась с «Яроблводоканалом» о расчетах за электричество
09.10.2026, 10:54
ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ГП ЯО «Яроблводоканал» достигли договоренностей о расчетах за поставленную электроэнергию. Об этом сообщили в энергосбытовой компании. Стороны решают вопросы в рабочем порядке.
«Сделаем все необходимое, чтобы поддержать работу по бесперебойному прохождению отопительного сезона в регионе»,— сообщило «ТНС энерго Ярославль» в своем канале в «Максе».
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», по состоянию на 1 сентября задолженность «Яроблводоканала» за электроэнергию составляла 668 млн руб., в том числе 611,3 млн руб. просроченной задолженности. С начала 2026 года общий долг предприятия вырос на 230 млн руб.
В энергосбытовой компании отмечали устойчивый рост задолженности и сообщали о намерении обратиться в суд для ее взыскания. Некоторые региональные СМИ сообщали о блокировке счетов «Яроблводоканала». Официального подтверждения этой информации нет.
«Информация о возможном срыве отопительного сезона и снабжения потребителей тепло- и водоресурсами со стороны ГП ЯО "Ярбловодоканал", распространенная в некоторых СМИ и пабликах, не соответствует действительности и направлена на дискредитацию областного предприятия и дестабилизацию ситуации в регионе»,— сообщили в госпредприятии в ответ на указанные публикации.