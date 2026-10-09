Курганскую национализированную агрокомпанию продали за полцены
Бывшие агроактивы Артема Бикова и Алексея Боброва ушли за 285 млн рублей
09.10.2026, 10:43
На аукционе по продаже бывших агроактивов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва победило свердловское ООО «Бизнес-Эксперт». Четыре компании, в том числе курганское ООО «Агро-Клевер», продали за полцены — 285,6 млн руб., указано на портале «ГИС Торги».
Аукцион проводили по голландской системе, при которой стоимость активов может снизиться на 50%. Шаг торгов составлял 5,7 млн руб. (1% от начальной цены в 571,3 млн руб.), размер задатка — 114,3 млн руб. (20%), цена отсечения — 285,6 млн руб. В состав лота, помимо курганской семеноводческой организации, входили молочная ферма «Ударник» и компания «Земля Сажинская», занимающаяся разведением крупного рогатого скота (Свердловская область), а также молочная ферма «Петелино» (Тюменская область). ООО «Бизнес-Эксперт» стало единственным участником торгов. Реализовать активы удалось со второго раза.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Бизнес-Эксперт» зарегистрировано в Верхней Пышме в 2022 году. Учредителями являются местные АО «Вертикаль» и «Вектор», директором — Евгения Егорова. Выручка компании за 2025 год не указана, чистый убыток составил 6,3 млн руб.