Курганскую национализированную агрокомпанию продали за полцены

Аукцион проводили по голландской системе, при которой стоимость активов может снизиться на 50%. Шаг торгов составлял 5,7 млн руб. (1% от начальной цены в 571,3 млн руб.), размер задатка — 114,3 млн руб. (20%), цена отсечения — 285,6 млн руб. В состав лота, помимо курганской семеноводческой организации, входили молочная ферма «Ударник» и компания «Земля Сажинская», занимающаяся разведением крупного рогатого скота (Свердловская область), а также молочная ферма «Петелино» (Тюменская область). ООО «Бизнес-Эксперт» стало единственным участником торгов. Реализовать активы удалось со второго раза.