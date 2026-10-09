Сочинский «Геострой» построит мост на красноярский остров Татышев
09.10.2026, 08:33
Строительством нового пешеходного моста в створе ул. Якутской на енисейский остров Татышев в черте Красноярска займется ООО «Геострой». Данные о заключении соответствующего муниципального контракта опубликованы на портале госзакупок.
Стоимость контракта составляет 1,11 млрд руб. и примерно равна начальной цене торгов. Согласно документации торгов, в них приняли участие две компании.
«Осенью подрядчик должен приступить к подготовке площадки строительства. На первом этапе возведения объекта основная задача — установка опор моста. Протяженность сооружения с эстакадными подходами составит 633 м. В этом же году стартует демонтаж конструкций старой разрушенной переправы»,— сообщил о предстоящем начале работ мэр Сергей Верещагин. Строительство должно быть завершено к концу 2027 года.
ООО «Геострой» зарегистрировано в Сочи. Бенефициаром компании «СПАРК-Интерфакс» указывает Павла Полевова. В 2025 году «Геострой» получил чистую прибыль в размере 355,8 млн руб. при выручке 5,15 млрд руб. На сайте компании отмечается, что она, в частности, работала на «ключевых участках при подготовке Олимпийских игр в Сочи».