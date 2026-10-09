Сочинский «Геострой» построит мост на красноярский остров Татышев

«Осенью подрядчик должен приступить к подготовке площадки строительства. На первом этапе возведения объекта основная задача — установка опор моста. Протяженность сооружения с эстакадными подходами составит 633 м. В этом же году стартует демонтаж конструкций старой разрушенной переправы»,— сообщил о предстоящем начале работ мэр Сергей Верещагин. Строительство должно быть завершено к концу 2027 года.