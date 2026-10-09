Сцена имперского масштаба
Свердловский театр музкомедии в 400-й раз показал спектакль «Екатерина Великая»
09.10.2026, 08:35
На сцене Дворца народного творчества в Екатеринбурге артисты Свердловского театра музкомедии представили в 400-й раз мюзикл «Екатерина Великая» режиссера Нины Чусовой. За 18 лет спектакль заработал почти 188 млн руб. Работа получила две национальные театральные премии «Золотая маска», премию губернатора Свердловской области, награду Свердловского областного конкурса театральных работ «Браво!». Историю спектакля на юбилейном показе узнала София Паникова.
Мировая премьера мюзикла «Екатерина Великая» состоялась в Екатеринбурге 15 мая 2008 года на сцене Свердловского театра музыкальной комедии. Проект стал одним из самых дорогостоящих — на его создание потребовалось 17 млн руб. В 2026 году юбилейный мюзикл показали на сцене Свердловского дворца народного творчества из-за ремонта на основной сцене Музкомедии. После шоу зрителей ждала автограф-сессия с артистами.
История великой русской царицы началась с лишений, к которым 15-летняя принцесса не была готова. На пути к престолу она столкнулась с неудачным браком, разлукой с сыном, дворцовыми интригами и тайной любовью.
Мюзикл «Екатерина Великая» создавался с размахом и имперской роскошью. Сценографы Анастасия Глебова и Владимир Мартиросов специально для постановки воссоздали гигантскую трехэтажную декорацию «Зимний дворец». Павел Каплевич подготовил более 400 исторических костюмов. За хореографию отвечала руководитель «Провинциальных танцев» Татьяна Богданова. Над музыкальной составляющей постановки работали дирижер Борис Нодельман и композитор Сергей Дрезнин.
В мюзикле занята практически вся актерская труппа. Актриса Мария Виненкова исполнила роль молодой Екатерины и Принцессы Фике. Из 400 спектаклей она вышла на сцену 310 раз. «Никогда не забуду выступление в русском посольстве в Париже. На съезде "Первые леди" самые влиятельные женщины мира слушали "Екатерину Великую". Это было восхитительно! Сергей Дрезнин аккомпанировал и на всех языках рассказывал сюжет мюзикла, а я пела. "Екатерина" подарила мне "Золотую маску" из рук Максима Дунаевского — это знаковая роль для меня»,— рассказала Мария Виненкова.
Некоторые артисты играли сразу несколько ролей. Среди них наибольшее количество раз выступил Иван Филоненко (Гармонист), который вышел к зрителям 389 раз, Надежда Басаргина (Елизавета Петровна) — 376 раз, а у Евгения Толстова в образах Алехана и Потемкина вместе — 329 выступлений.
«Сыграть почти 400 "Екатерин" для меня, как актрисы — большая удача. Нина Чусова помогала мне в процессе репетиций отбросить все ненужное, оставив суть характера этой неоднозначной личности. Именно Елизавета рассмотрела в маленькой немецкой девочке задатки императрицы»,— поделилась актриса Надежда Басаргина.
В пресс-службе театра рассказали, что потомок Екатерины II лично присутствовал на спектакле. Один из показов проходил в Берлине, где собрал полный зал на две тысячи мест.