Сцена имперского масштаба

В мюзикле занята практически вся актерская труппа. Актриса Мария Виненкова исполнила роль молодой Екатерины и Принцессы Фике. Из 400 спектаклей она вышла на сцену 310 раз. «Никогда не забуду выступление в русском посольстве в Париже. На съезде "Первые леди" самые влиятельные женщины мира слушали "Екатерину Великую". Это было восхитительно! Сергей Дрезнин аккомпанировал и на всех языках рассказывал сюжет мюзикла, а я пела. "Екатерина" подарила мне "Золотую маску" из рук Максима Дунаевского — это знаковая роль для меня»,— рассказала Мария Виненкова.