Модель из Уфы дебютировала на подиуме Парижской недели моды
08.10.2026, 21:18
21-летняя Анастасия Сайко приняла участие в Неделе моды в Париже сезона весна — лето 2027. Она дебютировала на правах semi-exclusive в шоу Balenciaga, став единственной российской представительницей бренда.
Как рассказали «Ъ-Уфа» в агентстве Pret Models, готовясь к шоу и показам, Анастасия Сайко на протяжении двух дней тестировала макияж и прическу с креативным директором модного дома Balenciaga Пьерпаоло Пиччоли.
На неделе моды она также представила коллекции Miu Miu в стайлинге от Лотты Волковой (вместе с американской супермоделью Джиджи Хадид), Hermes и Sacai.
Анастасия Сайко родилась в Уфе. Она работает с московским агентством Pret Models, а также с парижским агентством Woman Paris. Сейчас она является студенткой Московского архитектурного института.