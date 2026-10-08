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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Ярославль

«Вкусно — и точка» открыла тысячный ресторан сети в Ярославле

08.10.2026, 16:36
Сеть «Вкусно — и точка» открыла в Ярославле 1000-й ресторан в России. Он стал 13-м заведением сети в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Михаил Евраев, «Макс»

«Символично, что это произошло именно у нас — в столице Золотого кольца, в городе с 1000-летней историей. Благодарю руководство “Вкусно — и точка” за выбор Ярославской области. Это уже 13-й ресторан сети в регионе»,— сказал Евраев.
Ресторан открылся в Дзержинском районе Ярославля. По словам губернатора, он создаст более 60 рабочих мест. Господин Евраев отметил, что власти рассчитывают на дальнейшее расширение сети в регионе — до 30 ресторанов. В частности, новые заведения, по его словам, востребованы в туристических местах.

Виктория Самко