«Вкусно — и точка» открыла тысячный ресторан сети в Ярославле
08.10.2026, 16:36
Сеть «Вкусно — и точка» открыла в Ярославле 1000-й ресторан в России. Он стал 13-м заведением сети в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
«Символично, что это произошло именно у нас — в столице Золотого кольца, в городе с 1000-летней историей. Благодарю руководство “Вкусно — и точка” за выбор Ярославской области. Это уже 13-й ресторан сети в регионе»,— сказал Евраев.
Ресторан открылся в Дзержинском районе Ярославля. По словам губернатора, он создаст более 60 рабочих мест. Господин Евраев отметил, что власти рассчитывают на дальнейшее расширение сети в регионе — до 30 ресторанов. В частности, новые заведения, по его словам, востребованы в туристических местах.