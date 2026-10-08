Белгородская прокуратура требует ужесточить приговоры за взятки экс-чиновникам
08.10.2026, 13:27
Прокуратура Белгородской области сообщила об обжаловании двух приговоров бывшим заместителям главы администрации Алексеевского района, которые были оштрафованы за крупные взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как сообщили в ведомстве, в связи с мягкостью наказаний по одному делу подано апелляционное представление, а по другому — кассационное.
В прокуратуре не назвали имен осужденных. Судя по картотеке дел, речь идет о Сергее Кульбаченко, который работал заместителем главы администрации Алексеевского муниципального округа по строительству и транспорту, и Сергее Сулиме, служившем замглавы администрации Алексеевского городского округа по ЖКХ. Расследованием дел занималось управление Следственного комитета России по Белгородской области.
Кульбаченко был признан виновным в получении 200 тыс. руб. из заранее оговоренной суммы взятки в 500 тыс. руб. за заключение договора и беспрепятственную приемку работ по ремонту за бюджетные средства здания Центра молодежных инициатив в Алексеевке. С учетом рассмотрения апелляционного представления прокуратуры ему был назначен штраф в 3,4 млн руб. с пятилетним запретом на занятие должностей в органах власти. Вину Кульбаченко признал. Сторона обвинения обжаловала его приговор в кассации.
В свою очередь, Сулима осудили за подписание актов выполненных работ по двум муниципальным контрактам на общую сумму более 1,6 млн руб. до момента их фактического завершения. В суде установлено, что за это представитель коммерческой организации оказал чиновнику услуги на 150 тыс. руб. по заливке площадки бетоном на территории его домовладения. В итоге Сулим был оштрафован на 3 млн руб. с трехлетним запретом на занятие должностей. Прокуратура, посчитав наказание мягким, обжаловала его в апелляционном порядке.