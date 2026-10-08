Белгородская прокуратура требует ужесточить приговоры за взятки экс-чиновникам

В свою очередь, Сулима осудили за подписание актов выполненных работ по двум муниципальным контрактам на общую сумму более 1,6 млн руб. до момента их фактического завершения. В суде установлено, что за это представитель коммерческой организации оказал чиновнику услуги на 150 тыс. руб. по заливке площадки бетоном на территории его домовладения. В итоге Сулим был оштрафован на 3 млн руб. с трехлетним запретом на занятие должностей. Прокуратура, посчитав наказание мягким, обжаловала его в апелляционном порядке.