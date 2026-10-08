Суд оставил под стражей экс-замминистра здравоохранения Ярославской области
08.10.2026, 13:08
Ярославский областной суд оставил под стражей бывшего первого заместителя министра здравоохранения Ярославской области Максима Трусова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Апелляционная инстанция 30 сентября отклонила жалобы обвиняемого и его защитника на решение Кировского районного суда Ярославля о продлении ареста, следует из опубликованного постановления областного суда.
Срок содержания господина Трусова под стражей продлен на два месяца. Суд посчитал, что, находясь на свободе, обвиняемый может воздействовать на свидетелей, уничтожить доказательства либо иным образом воспрепятствовать расследованию. При этом обстоятельства, послужившие основанием для заключения под стражу, по мнению суда, не изменились.
Защита просила заменить арест на домашний. Адвокат ссылался на положительные характеристики Трусова, наличие семьи, постоянного места жительства и ухудшение состояния здоровья в СИЗО. Областной суд отметил, что сведений о заболевании, препятствующем содержанию в СИЗО, представлено не было.
Максим Трусов стал первым заместителем министра здравоохранения Ярославской области в декабре 2024 года. До этого он работал заместителем начальника департамента здравоохранения Вологодской области, где курировал районные медучреждения, а в 2021 году и в 2023–2024 годах исполнял обязанности руководителя департамента.
О задержании Трусова стало известно в июне 2026 года. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. По данным публикаций СМИ, уголовное дело связано с его работой в Вологодской области. Эти обстоятельства в постановлении Ярославского областного суда не раскрываются.