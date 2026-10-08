Суд оставил под стражей экс-замминистра здравоохранения Ярославской области

Срок содержания господина Трусова под стражей продлен на два месяца. Суд посчитал, что, находясь на свободе, обвиняемый может воздействовать на свидетелей, уничтожить доказательства либо иным образом воспрепятствовать расследованию. При этом обстоятельства, послужившие основанием для заключения под стражу, по мнению суда, не изменились.