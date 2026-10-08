Более 245 км пути обновили на Северной железной дороге в марте-сентябре 2026 года
08.10.2026, 12:42
На Северной железной дороге по плану ремонтных работ с марта 2026 года провели ремонт на 245,5 км пути, это 93% от общего запланированного объема. Также проведена замена 72 стрелочных переводов. Работы продолжатся до конца ноября.
Сданы в эксплуатацию обновленные участки: Александров – Балакирево – Берендеево во Владимирской и Ярославской областях, Юкарка – Тобысь и Зеленоборск – Талый в Республике Коми, Глазаниха – Мудьюга, Малошуйка – Нименга и Исакогорка – Лайская в Архангельской области, Бакланка – Грязовец и Шексна – Чебсара в Вологодской области, Нея – Брантовка в Костромской области, Собь – Харп – Северное Сияние в Ямало-Ненецком автономном округе.
Модернизирована станция Коромыслово в Ярославской области, на ней увеличена протяженность главных и станционных путей.
На ряде направлений СЖД ремонт еще продолжается. Это участки: Сивая Маска – Шор в Республике Коми, Емца – Летнеозерский и Костринский Ручей – Кодино в Архангельской области.
Всего в 2026 году на Северной магистрали всеми видами капитального ремонта предстоит модернизировать 263,3 км пути и заменить 78 стрелочных переводов.
«Работы на путевой инфраструктуре выполняются качественно, по плану. В числе сданных в эксплуатацию – 10 километров на участке Транссиба в Костромской области, отремонтированных в течение суток. Это рекорд, который позволяет существенно экономить время закрытия перегонов, чтобы минимизировать влияние ремонтов на график движения поездов»,— отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.
Путеремонтная компания позволяет обеспечить и поддерживать высокий уровень безопасности движения при перевозке пассажиров и грузов, а также повысить скорость поездов.