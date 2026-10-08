Более 245 км пути обновили на Северной железной дороге в марте-сентябре 2026 года

«Работы на путевой инфраструктуре выполняются качественно, по плану. В числе сданных в эксплуатацию – 10 километров на участке Транссиба в Костромской области, отремонтированных в течение суток. Это рекорд, который позволяет существенно экономить время закрытия перегонов, чтобы минимизировать влияние ремонтов на график движения поездов»,— отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.