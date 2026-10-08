Самарскую губернскую думу возглавила руководитель местной фракции «ЕР»

Екатерина Ивановна Кузьмичева родилась 16 января 1955 года в селе Знаменское Башмаковского района Пензенской области. Карьеру начала в 1973 году воспитателем в детском саду. В 1983 году переехала в Тольятти, где работала сначала воспитателем-методистом, затем стала заведующей детским садом № 86. В 1988-1990 годах работала в парткоме службы быта ОАО «АвтоВАЗ». В 1990-2000 годах работала начальником управления детских учреждений ОАО «АвтоВАЗ». В сентябре 2000 стала директором объединения дошкольных образовательных учреждений ОАО «АвтоВАЗ». С 2000 года по 2007 год являлась депутатом Тольяттинской городской думы, где возглавляла комиссию по социальной политике, образованию и здравоохранению. В 2011 году избрана депутатом Госдумы шестого созыва от Самарской области. В 2016 году избрана депутатом Самарской губернской думы по Ставропольскому одномандатному округу № 8. В 2021 году избрана депутатом по окргугу № 8. Руководитель фракции «ЕР» с 2024 года.