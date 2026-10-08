В Перми подорожали квартиры на вторичном рынке жилья

В третьем квартале 2026 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Перми составила 130,7 тыс. руб. Это на 3,4% выше, чем тремя месяцами ранее. При этом стоимость квартиры на «вторичке» выросла на 3,6% — в среднем такой лот обойдется в краевой столице в 6,9 млн руб. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».