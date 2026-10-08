В Перми подорожали квартиры на вторичном рынке жилья
08.10.2026, 10:26
В третьем квартале 2026 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Перми составила 130,7 тыс. руб. Это на 3,4% выше, чем тремя месяцами ранее. При этом стоимость квартиры на «вторичке» выросла на 3,6% — в среднем такой лот обойдется в краевой столице в 6,9 млн руб. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».
Оба показателя оказались ниже среднероссийских. Так, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России составляет 136,3 тыс. руб., а целого лота — 7,2 млн руб. Московский «квадрат» достиг 443,2 тыс. руб. Самый большой рост цены лота среди регионов выявлен в Архангельске (+11,8%), Брянске (+11,7%), Владимире (+10,2%), Ярославле (+9,8%), Твери (+9,7%), Саратове (+9,6%).