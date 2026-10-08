В Ярославле отремонтируют проезд к перинатальному центру
08.10.2026, 09:30
В Ярославле ищут подрядчика для ремонта проезда к областному перинатальному центру со стороны улицы Елены Колесовой. Работы планируют выполнить в 2027 году. Об этом сообщает «ЯрНьюс».
Проезд включен в один лот с ремонтом дороги по улице Туманова до школы №10. Оба объекта находятся в Дзержинском районе. Начальная цена контракта составляет 36,84 млн руб.
На состояние проезда к перинатальному центру ранее неоднократно жаловались жители. В 2024 году вопрос о его ремонте поднимался на заседании комитета Ярославской областной думы. Тогда в мэрии заявляли, что дорога не вошла в программу ремонта на тот год, но было дано поручение на ее проектирование.
Ремонт проезда к перинатальному центру запланирован на период с 15 мая по 31 августа 2027 года. Помимо дорожного покрытия, подрядчику предстоит отремонтировать тротуары. Работы на проезде к школе №10 должны пройти с 15 апреля по 20 июня.
Открытый конкурс объявлен 7 октября, заявки принимают до 27 октября. Итоги торгов планируют подвести 30 октября.