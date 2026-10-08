В Ярославле отремонтируют проезд к перинатальному центру

На состояние проезда к перинатальному центру ранее неоднократно жаловались жители. В 2024 году вопрос о его ремонте поднимался на заседании комитета Ярославской областной думы. Тогда в мэрии заявляли, что дорога не вошла в программу ремонта на тот год, но было дано поручение на ее проектирование.