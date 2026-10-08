На Ставрополье 70% мест на педобразовании отведут под целевое обучение

Научные специальности аспирантуры, включенные в перечень, получили квоту в 50%. Она распространяется, в частности, на педагогическую психологию и психодиагностику цифровых образовательных сред, возрастную психологию, отечественную историю, философскую антропологию и философию культуры, общую педагогику и историю педагогики и образования, физическую культуру и профессиональную физическую подготовку, теорию и методику спорта, методологию и технологию профессионального образования, русскую литературу и литературы народов России, теоретическую, прикладную и сравнительно-сопоставительную лингвистику, а также теорию и историю культуры и искусства.