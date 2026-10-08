На Ставрополье 70% мест на педобразовании отведут под целевое обучение
08.10.2026, 06:25
Правительство Ставропольского края установило на 2027 год квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет краевого бюджета. Об этом говорится в постановлении правительства Ставропольского края, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».
Наибольшая квота установлена для направления «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки» — 70% мест. По специальности «Педагогическое образование» квота составит 40%, столько же предусмотрено для специального дефектологического образования.
Для психолого-педагогического образования установлена квота в 25%, по 20% — для народной художественной культуры, педагогики и психологии девиантного поведения, педагогического образования в магистратуре, психолого-педагогического образования в магистратуре, специального дефектологического образования в магистратуре и профессионального обучения в магистратуре. Для профессионального обучения на уровне бакалавриата квота составляет 15%.
Научные специальности аспирантуры, включенные в перечень, получили квоту в 50%. Она распространяется, в частности, на педагогическую психологию и психодиагностику цифровых образовательных сред, возрастную психологию, отечественную историю, философскую антропологию и философию культуры, общую педагогику и историю педагогики и образования, физическую культуру и профессиональную физическую подготовку, теорию и методику спорта, методологию и технологию профессионального образования, русскую литературу и литературы народов России, теоретическую, прикладную и сравнительно-сопоставительную лингвистику, а также теорию и историю культуры и искусства.
Квоты распространяются на все муниципальные и городские округа Ставропольского края. Постановление правительства региона №531-п принято 6 октября 2026 года и вступает в силу на следующий день после официального опубликования.