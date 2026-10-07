В Дагестане назначили три общественных советника врио главы республики

Врио главы Дагестана Федор Щукин назначил трех общественных советников. Об этом сообщает пресс-служба правительства РД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Советниками стали Людмила Авшалумова, Магди Айналов и Зульгимар Тагибова. Соответствующее распоряжение подписал врио главы региона.

Людмила Авшалумова — профессор, заслуженный деятель науки Дагестана и бывший депутат Народного собрания республики. В сообщении отмечается, что долгие годы работала в Дагестанском государственном университете, в том числе занимала должность первого проректора.

Магди Айналов имеет опыт работы в сфере городского хозяйства, работал в МУП «Махачкалатранс» и Махачкалинских горэлектросетях, а также возглавлял Собрание депутатов Махачкалы.

Зульгимар Тагибова — депутат Народного собрания Дагестана седьмого созыва и председатель регионального отделения «Опоры России». Ее профиль — вопросы развития предпринимательства и поддержки малого и среднего бизнеса.

Константин Соловьев