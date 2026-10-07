В КЧР в суд направили дело пилота вертолета после столкновения с горным хребтом

В Карачаево-Черкесии в суд направлено уголовное дело в отношении пилота вертолета, который, по версии следствия, нарушил правила безопасности полетов. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в июне 2026 года командир воздушного судна при выполнении полета над горным хребтом в районе перевала Архыз в Урупском районе республики выбрал небезопасную высоту. В результате вертолет столкнулся с поверхностью горного хребта.

Находившийся на борту пассажир получил легкий вред здоровью. Собственнику воздушного судна, согласно материалам дела, причинен ущерб более чем на 173 млн рублей.

Пилоту предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн