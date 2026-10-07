Экспорт сахарной продукции из Ставрополья вырос в восемь раз

За девять месяцев 2026 года экспорт сахарной продукции из Ставропольского края увеличился в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

В целом за январь—сентябрь ставропольские производители поставили за рубеж продукцию агропромышленного комплекса более чем на $350 млн.

Крупнейшими направлениями экспорта стали зерновые — $104,7 млн, мясная продукция — $94,5 млн, товары пищевой и перерабатывающей промышленности — $71,2 млн, а также продукция масложировой отрасли — $46,9 млн. Еще $33,5 млн пришлось на другие виды продукции АПК.

По словам господина Доронина, наиболее заметный рост зарубежного спроса наблюдается по отдельным категориям. Помимо сахарной продукции, в 3,4 раза увеличился экспорт жмыхов, вдвое — продуктов переработки фруктов, овощей и орехов.

Наталья Белоштейн