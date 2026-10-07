В Пулково запустили доставку еды в зоне вылета

В аэропорту Пулково запустили сервис доставки еды непосредственно к месту оформления заказа. Услуга работает в чистой зоне после предполетного контроля, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пока доставка доступна у Rostic's. Заказать блюда можно через кассу или терминал самообслуживания, после чего их принесут пассажиру. В меню вошли наиболее популярные позиции сети.

Сейчас у Rostic's две точки в Пулково: новая стойка в зоне вылета внутренних рейсов и ресторан на первом этаже в общедоступной зоне аэропорта. В дальнейшем сервис доставки планируют расширять и подключать новые точки.

Карина Дроздецкая