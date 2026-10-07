Подрядчик оспаривает расторжение контракта на 612 млн рублей в Дагестане

Арбитражный суд Республики Дагестан объединил два судебных спора между подрядчиком ООО «Ринново» и ГАУ РД «Дирекция капитального строительства» о строительстве школы на 300 мест в селе Сулейбакент Левашинского района по контракту стоимостью 612,6 млн рублей. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.

В рамках дела госучреждение добивается взыскания с компании 224,4 млн рублей: 209,8 млн рублей неосновательного обогащения и 14,5 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами по государственному контракту СОШ-14/2022 от 03.06.2022. Заказчик утверждает, что деньги выплачивались за строительство школы на 300 мест в селе Сулейбакент Левашинского района, однако обязательства не были исполнены в полном объеме. Срок действия контракта истек 30 июня 2025 года, а 19 февраля 2026 года дирекция приняла решение об одностороннем отказе от его исполнения.

«Ринново», в свою очередь, в рамках параллельного дела оспаривает этот отказ. Компания требует признать решение заказчика недействительным, обязать дирекцию подписать дополнительное соглашение об увеличении цены контракта в объемах лимитов, выделенных постановлением правительства Дагестана от 13.02.2026, а также продлить сроки работ до 15 декабря 2026 года. Общая стоимость контракта составляет 612,6 млн рублей, из которых 306,3 млн рублей перечислено в виде аванса.

Суд указал, что оба дела объединяет общий предмет — контракт СОШ-14/2022 на строительство общеобразовательного учреждения — и одни и те же доказательства: формы КС-2 и КС-3. Во избежание риска вынесения взаимоисключающих судебных актов суд объединил производства, присвоив спору номер ранее принятого к рассмотрению дела.

Согласно определению от 1 октября, дальнейшее рассмотрение требований обеих сторон пройдет в рамках дела А15-3143/2026. Уведомления о принятом решении направлены участникам процесса. Определение об объединении дел обжалованию не подлежит.

Тат Гаспарян