Ставропольский суд взыскал с экс-чиновника мэрии города 4,1 млн рублей

Ставропольский краевой суд взыскал с бывшего первого заместителя руководителя комитета градостроительства администрации Ставрополя более 4,1 млн руб. Эта сумма, по данным прокуратуры края, отражает разницу между рыночной стоимостью систем для затемнения окон и суммой, которую город потратил на их закупку для новой школы. Ранее чиновника осудили за превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба краевого суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следствие утверждало, что при закупке оборудования для школы чиновник велел подчиненным не учитывать коммерческое предложение с самой низкой ценой. Как сообщала пресс-служба Следственного комитета, ведомство оценило ущерб бюджету более чем в 4 млн руб. В июне 2024 года СК возбудил дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Параллельно прокуратура оспорила сами закупки. 5 октября 2023 года комитет заключил с ростовским ООО «Ан-Система» 11 контрактов на поставку систем затемнения для школы на 990 мест. Каждый договор стоил меньше 600 тыс. руб., а общая цена составила 6 млн 266 тыс. 787 руб. Арбитражный суд установил, что комитет принял оборудование и оплатил его полностью; товар смонтировали в школе.

Первую закупку суд не отменил, но апелляция пересмотрела спор. Она признала контракты ничтожными и постановила вернуть деньги в городской бюджет. В августе 2025 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил это решение в силе. Суд указал, что комитет раздробил единую закупку, хотя общая стоимость превышала установленный для закупки у единственного поставщика порог. Прокуратура считала, что такое дробление помогло обойти конкурентную процедуру.

Взыскание 4,1 млн руб. с бывшего чиновника касается ценовой разницы, тогда как 6,27 млн руб. — полной стоимости поставки, которую арбитраж обязал вернуть поставщика. Это два отдельных требования и два судебных процесса. Чиновник покинул должность в декабре 2024 года.

Станислав Маслаков