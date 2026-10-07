Пятеро жителей Ставрополя ответят в суде за аферу с муниципальной землей

Уголовное дело о хищении муниципальных земельных ресурсов краевого центра передано в суд. Главное следственное управление ГУ МВД России по Ставропольскому краю завершило расследование в отношении организованной группы из пяти человек, которые наладили схему противоправного получения прав собственности на участки, принадлежащие городу, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

Преступную цепочку выстроил бывший председатель правления одного из дачных некоммерческих товариществ. Используя должностные полномочия, он отбирал подходящие объекты из числа муниципальных владений, после чего фабриковал выписки из протоколов общих собраний уполномоченных и справки о членстве в товариществе. В этих бумагах фигурировали ложные сведения о якобы законном выделении конкретных наделов троим соучастникам — номинальным получателям, которые в действительности не имели никаких правовых оснований претендовать на указанные территории.

Параллельно кадастровый инженер, привлеченный группой, выполнял межевые работы по уточнению границ и площадей намеченных наделов, придавая схеме видимость юридической чистоты.

Сформированный пакет поддельной документации участники группы направляли в профильные ведомства. Когда государственные органы отклоняли заявления, мошенники не останавливались и инициировали судебные разбирательства, подкрепляя исковые требования о признании права собственности сфабрикованными доказательствами. Вынесенные в их пользу судебные решения служили основанием для официальной регистрации права собственности в Росреестре.

Благодаря этой многоступенчатой схеме группе удалось незаконно оформить четыре земельных участка общей рыночной стоимостью более 3 млн руб. Попытка завладеть ещё тремя объектами не принесла результата: суды отказали в удовлетворении исков, и соответствующие решения в законную силу не вступили.

Разоблачить аферистов удалось сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД совместно с оперативниками регионального УФСБ.

С учетом роли и степени причастности каждого фигуранта следствие квалифицировало их действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также по ч. 3 ст. 30 в совокупности с ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Обвинительное заключение утверждено, материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Станислав Маслаков