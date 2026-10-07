На Дону экс-директор спортшколы осужден на 7 лет 6 месяцев за мошенничество

Бывший директор спортивной школы в Целинском районе Ростовской области лишился свободы на 7 лет 6 месяцев за хищение более 2,6 млн рублей. Это следует из сообщения пресс-службы Егорлыкского районного суда.

Суд установил, что, возглавляя спортивную школу, осужденный неоднократно похищал деньги администрации Целинского района. В частности, он заключал фиктивные договоры на поставку спортивного инвентаря, при этом заранее сообщал поставщику, что фактическая передача товара не потребуется. Поступавшие от спортшколы в качестве оплаты средства поставщик должен был перечислять ему.

Кроме того, бывший директор убедил сотрудника школы переводить на его счет деньги, которые поступали ей сверх заработной платы. Общий ущерб от его действий превысил 2,6 млн рублей.

Суд признал его виновным по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Экс-директора приговорили к семи годам шести месяцам лишения свободы. Кроме того, осужденному назначен штраф в размере 1 млн руб.

Валерий Климов