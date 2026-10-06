Главу Горнозаводска отправили в отставку из-за проблем на коммунальных сетях

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял решение об отставке главы Горнозаводского муниципального округа Вадима Лумпова. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, оно принято в связи проблемами в муниципалитете, о которых сообщили ранее местные жители. Их вопросы касаются жилищно-коммунальной сферы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В частности, жители обратились с вопросами о перебоях в подаче отопления и горячего водоснабжения. Зафиксированы проблемы и по части уличного освещения, состояния дорог, вывоза твердых коммунальных отходов и оказания медицинской помощи.

По данным краевых властей, над сложившейся ситуацией уже работает министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Наталья Киселева. Она проверила работу объектов теплоснабжения. Все котельные уже запущены в работу. Проверяется работа управляющих компаний.

Вадим Лумпов возглавил Горнозаводский округ в 2022 году. Ранее он работал главным энергетиком ООО «Прикамская гипсовая компания».