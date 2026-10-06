Бензином АИ-95 обеспечено меньше половины АЗС в Воронежской области

По состоянию на утро вторника, 6 октября, бензин марки АИ-92 был в наличии на 79% автозаправочных станций в Воронежской области, бензин марки АИ-95 — на 46% АЗС, а дизельное топливо — на 89,5% АЗС. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Динамика показателей мониторинга с учетом спроса сохраняется: к вечеру число АЗС, где есть наиболее популярное топливо, в среднем снижается на 20–25%»,— уточнили в пресс-службе.

По словам властей, «ситуация с поставками топлива в регион остается напряженной, но контролируемой». В таких условиях сохраняются ранее установленные федеральными сетями ограничения.

В середине прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что цены на бензин в Воронежской области держатся на уровне выше средних по России. По данным Росстата, к 28 сентября средняя стоимость литра автомобильного бензина (с учетом всех марок) составляла 82,65 руб. при среднем показателе по Центральному федеральному округу 77,20 руб., а по стране — 78,50 руб. Более свежих данных Росстат пока не публиковал.

Денис Данилов