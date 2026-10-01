Цены на бензин в Воронежской области держатся выше средних по России

По данным Росстата, средняя потребительская цена за литр автомобильного бензина (с учетом всех марок) к началу этой недели составила в Воронежской области 82,65 руб. Средний показатель по Центральному федеральному округу (ЦФО) — 77,20 руб., а по всей стране — 78,50 руб. Самый дорогой в ЦФО бензин продавали в Тамбовской области (88,28 руб.), а самый дешевый — в Ярославской (69,27 руб.) и Орловской (70,45 руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Воронежстате рассказали, что за неделю цены на автомобильное топливо в регионе практически не изменились. Бензин марки АИ-92 прибавил 3 коп. (0,03%), а дизельное топливо — 1 коп. (0,01%). Их стоимость к 28 сентября составила 77,98 руб. и 82,56 руб. соответственно. Марки АИ-95 и АИ-98 (и выше) на АЗС по-прежнему отпускали по 84,76 руб. и 111,71 руб.

Средние по ЦФО цены за литр горючего, по информации Росстата, в настоящее время составляют:

АИ-92 — 73,26 руб.;

АИ-95 — 79,47 руб.;

АИ-98 и выше — 101,89 руб.;

дизель — 81,11 руб.

Ранее «Ъ-Черноземье» рассказывал, что на неделе с 14 по 21 сентября на автозаправочных станциях в Воронежской области дизельное топливо подешевело сразу на 1,57%.

Денис Данилов