Сельсовет в Башкирии обязали отремонтировать систему водоснабжения

Абзелиловский районный суд по иску прокуратуры обязал администрацию Краснобашкирского сельсовета и муниципальное предприятие «ЖКХ Башкирия» обновить местную систему водоснабжения, питающую около 900 жилых домов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Судебные разбирательства вызваны произошедшей в январей аварией, из-за которой без воды остались социальные объекты и около 900 жилых домов. Водоснабжение было отключено более чем на пять часов. Кроме того, Роспотребнадзор выявил несоответствие воды санитарным нормам.

В суде прокуратура требовала модернизировать сети до 1 мая 202 года. Ответчики, ссылаясь на сжатые сроки и отсутствие финансирования, возражали.

Суд дал предприятию и администрации срок до 1 ноября 2027 года. До этого времени необходимо построить водонапорную башню вместо аварийной, разобрать аварийный участок сетей, присоединить сети к новой скважине и переподключить к ним дома.

Идэль Гумеров