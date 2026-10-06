В Оренбуржье пенсионер подал в суд на ОСФР из-за 23 лет трудового стажа на Украине

В Новосергиевский районный суд Оренбургской области поступил иск местного жителя к отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Оренбургской области. Мужчина оспаривает отказ в назначении страховой пенсии по старости.

По данным иска, поводом для отказа стало отсутствие требуемого стажа: в него, по мнению обратившегося, не включили порядка 23 года 6 месяцев работы на Украине. В пресс-службе пояснили, что с 1 января 2021 года действует соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов ЕАЭС. Если стажа, заработанного в одной стране-участнице, не хватает для назначения пенсии, тогда учитываются периоды работы в других государствах союза по их законодательству. Исключение составляет совпадение таких периодов по времени.

Истец попросил признать отказ незаконным, а также включить спорные периоды в трудовой стаж и назначить пенсию с даты обращения в региональное ОСФР. На данный момент суд решает вопрос о принятии заявления к производству.

Яна Вежлева