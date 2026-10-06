На Дону за час выявили 25 незаконных объявлений о продаже антидепрессантов

За один час сотрудники территориального управления Росздравнадзора по Ростовской области нашли 25 объявлений о продаже антидепрессантов и транквилизаторов. Продавцы предлагали препараты со «сезонной» скидкой. К моменту публикации все ресурсы с этими объявлениями заблокировали, сообщило региональное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В сообщении не указаны названия препаратов, площадки, адреса сайтов и сумма скидки. За незаконную торговлю может грозить административная ответственность. Например, статья 14.1 КоАП предусматривает штрафы за предпринимательскую деятельность без обязательной лицензии. Если продавец реализует фальсифицированные, недоброкачественные или незарегистрированные лекарства через интернет, статья 6.33 КоАП предусматривает для граждан штраф от 75 тыс. до 200 тыс. руб.; для должностных лиц — от 150 тыс. до 600 тыс. руб.; для юридических лиц — от 2 млн до 6 млн руб. В случаях, когда установлен состав преступления, ответственность может стать уголовной: статья 238.1 УК касается оборота фальсифицированных и недоброкачественных препаратов, а также незаконного сбыта незарегистрированных лекарств в крупном размере. Сам факт публикации объявления ещё не устанавливает, какое именно нарушение совершил его автор.

По наблюдениям управления, ассортимент нелегальных предложений меняется по сезонам: летом продавцы чаще всего предлагают средства для печени, перед Новым годом — препараты для повышения потенции, осенью — антидепрессанты. Ведомство не приводит данные о том, сколько покупателей обращались к продавцам и успели ли те что-либо продать. Поэтому выявленные 25 предложений говорят о масштабах мониторинга, но сами по себе не подтверждают ни объем продаж, ни рост спроса на антидепрессанты среди жителей области.

Объявления в интернете сами по себе не означают, что лекарства можно законно заказать с доставкой. Росздравнадзор разрешает дистанционную продажу только аптечным организациям с фармацевтической лицензией и специальным разрешением; дистанционно нельзя продавать рецептурные, наркотические и психотропные препараты, за установленными законом исключениями. Служба также указывает, что официальная дистанционная торговля касается безрецептурных лекарств. Росздравнадзор сообщает, что направляет сведения о нарушениях при интернет-торговле лекарствами в правоохранительные органы. При этом ведомство отмечает, что не проводит оперативно-разыскные мероприятия и не всегда может установить владельцев ресурсов по размещённой в сети информации.

Случай с объявлениями появился на фоне регулярной блокировки ресурсов с незаконной торговлей лекарствами. По данным «Коммерсанта», региональное управление Росздравнадзора за первый квартал 2026 года выявило 481 такой сайт. На них предлагали инсулин, препараты для разжижения крови, средства для повышения потенции и похудения. Ведомство тогда отдельно отмечало мониторинг социальных сетей и специализированных сайтов для пациентов.

Станислав Маслаков