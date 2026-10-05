Главные новости за 5 октября. Кавказ

Факторинговая компания «Рови Факторинг Плюс» заявила о включении в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Ставрополь Авто-Транс» задолженности в размере 1,13 млрд руб. Основанием для претензий стали два договора факторингового обслуживания, заключенные в 2023 и 2024 годах, а также договор поручительства от октября 2023 года.

На Ставрополье в 2026 году ожидается рост валового регионального продукта на 1,4%, до более чем 1,9 трлн руб. Регион также планирует увеличить объем инвестиций к 2029 году до 695,5 млрд руб.

В энергетическом колледже Каспийска погасили долги по зарплате. На совещании комиссии по зарплатным долгам и теневой занятости под руководством врио вице-премьера Дагестана Абдурахмана Махмудова выяснилось, что суммарная задолженность перед работниками региона сократилась с 10,6 до 9,7 млн руб.

В Дагестане Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации по подозрению в уклонении от уплаты налогов (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Ущерб бюджету оценили в более 52 млн руб.

На переговорах в рамках III Совета регионов России и Узбекистана Дагестан предложил расширить поставки мяса, шерсти и строительных материалов в Узбекистан. Встречу с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым провел врио вице-премьера республики Ризван Газимагомедов.

Ставропольское управление федеральной антимонопольной службы выявило нарушения в документации министерства туризма края при проведении закупки услуг по охране здания и имущества.