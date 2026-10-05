Выставка «Сезанн и мы» открылась в парижском Гран-Пале

На выставке в Гран-Пале представлены 174 произведения, из них только 69 принадлежат самому Сезанну. Остальные — тем, кто так или иначе на него «смотрел». Четыре куратора — Клер Бернарди, Мишель Готье, Ксавье Рей и Жан-Реми Тузе — предлагают не прямую линию ученичества, а нечто вроде религиозной веры в сезаннизм.

Пришедшие строго «на Сезанна» будут удивлены и отчасти разочарованы уже с первого зала. Там «Купальщик» Сезанна 1885 года, явившийся по торжественному случаю в Париж из нью-йоркского Музея современного искусства (MoMA), показан рядом со своим точным изображением на принте Вольфганга Тильманса 2021 года и вольной интерпретацией на огромном полотне Питера Дойга 2019–2023 годов. Пропорция — менее трети. Сам бородатый художник с автопортрета 1875 года, повешенного в этом же зале, наследникам, может быть, и не порадовался бы.

Как шло освоение и даже присвоение Сезанна: путем умножения размера, путем изменения техники, путем повторения взгляда — «нам» предлагают решать, в соответствии с названием выставки «Сезанн и мы». Мы — посетители или мы — художники: Сезанн, Гоген, Матисс, Дерен, Пикассо и все-все-все оказываются не в строгой музейной последовательности, где один мастер заканчивается там, где начинается другой, а в общем пространстве, где все ведут разговор со всеми. Это очень интересно — картины не просто висят рядом, они изменяют друг друга. Но из-за этого, особенно на первом этаже галереи, приходится постоянно проходить викторину «Найди Сезанна», как на экзамене по истории искусства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Как Сезанн на душу положит».