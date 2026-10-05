Развожаев призвал запустить на Крымском полуострове льготную ипотеку

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил реализовать на Крымском полуострове программу льготной ипотеки под 6% годовых, по примеру той, что действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом он заявил в Совете федерации на слушаниях, посвященных параметрам федерального бюджета на 2027 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Развожаев

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Михаил Развожаев

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По словам господина Развожаева, эта мера позволит поддержать строительную отрасль на полуострове, которая находится в серьезном кризисе. Он также подчеркнул, что эту программу необходимо запустить не в следующем году, а уже с 1 ноября, поскольку последние месяцы этого года будут критическими для многих строительных предприятий.

«Сегодняшние логистические и экономические ограничения привели к тому, что большое количество жилья, которое в ближайшее время будет построено или уже построено, не продается. Поэтому просьба сделать так называемую крымскую ипотеку, по примеру той, которая действует сегодня на новых территориях, там ставка 2%, просим 6% и открыть окно возможностей на полгода, чтобы с полным погашением в течение 15 лет»,— отметил губернатор.

Как ранее писал «Ъ», в январе—июле 2026 года средняя стоимость квадратного метра жилья в заключенных сделках в Крыму снизилась на 5% и составляет 203 тыс. руб., а в Севастополе выросла на 11%, до 200 тыс. руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь