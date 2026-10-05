Bloomberg: НАТО готовит стратегию быстрой победы на случай атаки со стороны РФ

Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич 12 октября представит в Польше стратегию «быстрой победы» в случае потенциального конфликта с Россией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несекретную часть документа. Для отражения возможных атак предлагается использовать БПЛА и системы наведения с ИИ.

Как пишет Bloomberg, в стратегии под названием «Теория победы» говорится, что в случае нападения НАТО сможет использовать наземные силы обороны и другие средства в рамках «Инициативы по сдерживанию на восточном фланге» — она разработана для отслеживания угроз у границ с Россией и Белоруссией. В числе прочего планируется применять «недорогие беспилотники» и комплексы военной техники, функционирующие преимущественно в автономном режиме, отмечает агентство.

Цель стратегии — прояснить действия НАТО в случае потенциальной атаки России на страны Европы, вероятность которой все чаще обсуждают европейские страны. На этом фоне восточный фланг НАТО, включая Польшу, с лета начал укреплять свои позиции. В середине сентября, комментируя участившиеся заявления по этому вопросу, глава МИД России Сергей Лавров повторил, что Россия не собирается нападать на Европу.

Лусине Баласян