Bloomberg: НАТО готовит стратегию быстрой победы на случай атаки со стороны РФ
Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич 12 октября представит в Польше стратегию «быстрой победы» в случае потенциального конфликта с Россией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несекретную часть документа. Для отражения возможных атак предлагается использовать БПЛА и системы наведения с ИИ.
Как пишет Bloomberg, в стратегии под названием «Теория победы» говорится, что в случае нападения НАТО сможет использовать наземные силы обороны и другие средства в рамках «Инициативы по сдерживанию на восточном фланге» — она разработана для отслеживания угроз у границ с Россией и Белоруссией. В числе прочего планируется применять «недорогие беспилотники» и комплексы военной техники, функционирующие преимущественно в автономном режиме, отмечает агентство.
Цель стратегии — прояснить действия НАТО в случае потенциальной атаки России на страны Европы, вероятность которой все чаще обсуждают европейские страны. На этом фоне восточный фланг НАТО, включая Польшу, с лета начал укреплять свои позиции. В середине сентября, комментируя участившиеся заявления по этому вопросу, глава МИД России Сергей Лавров повторил, что Россия не собирается нападать на Европу.
Практический смысл такой конструкции — опираться не только на экстренную переброску войск, но и на заранее подготовленную инфраструктуру. В мае 2026 года сообщалось, что в Прибалтике планировалось разместить штабы, склады техники и боеприпасов, а также подразделения противовоздушной обороны, артиллерии и инженерные части, которые невозможно быстро доставить в регион.
Беспилотникам в этой схеме отводится роль объекта постоянного обнаружения и перехвата, а не только средства нанесения ударов. После проникновения беспилотников в воздушное пространство Польши в сентябре 2025 года страны НАТО обсуждали дополнительные средства для восточного фланга; министры обороны трех стран также призывали срочно усилить обнаружение и перехват беспилотников и сохранить присутствие авиации НАТО и систем противовоздушной обороны в странах Балтии.