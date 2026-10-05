В России утвердили стратегию развития биоэкономики
Мишустин: правительство России утвердило стратегию развития биоэкономики
Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, документ определил приоритетные сферы применения биотехнологий на ближайшие 10 лет и более долгосрочную перспективу.
Стратегия предусматривает создание условий для предприятий, выпускающих инновационную продукцию на основе биоресурсов и живых микроорганизмов, в том числе для агропромышленного комплекса (АПК), медицины, ветеринарии, энергетики, ЖКХ и экологии. Господин Мишустин уточнил, что стратегия предполагает наращивание научной инфраструктуры, создание технопарков и конструкторских бюро, а также расширение сети испытательных стендов.
«Речь идет не только о новых материалах, видах топлива, удобрениях и кормовых добавках, но и о лекарствах и медицинских изделиях», — сказал премьер. Он поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову лично контролировать подготовку плана мероприятий по реализации стратегии.
Практический контур биоэкономики предполагает не только выпуск продукции из биоресурсов, но и создание в регионах инфраструктуры для работы с биологическим сырьем. В декабре 2024 года в рамках национального проекта «Биоэкономика» власти также планировали разрабатывать технологии для сельского хозяйства, экологии и производства лекарств.
Такая конструкция связывает развитие инфраструктуры с прикладными разработками: биологическое сырье должно использоваться в проектах, ориентированных на конкретные отраслевые задачи. Поэтому реализация стратегии зависит не только от появления предприятий, но и от способности довести технологические решения до применения в регионах.