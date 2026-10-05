В Боснии и Герцеговине объявлены предварительные результаты всеобщих выборов
Внимание к всеобщим выборам в БиГ, которые проводились уже в 15-й раз после прекращения в стране кровопролитной войны и подписания в 1995 году Дейтонских мирных соглашений, было повышенным. В последние годы Босния переживает едва ли не самый серьезный за минувшие тридцать с лишним лет политический кризис, поставивший под сомнение само ее существование как единого государства. Обнародованные в понедельник предварительные итоги воскресного голосования показывают, что кардинальных сдвигов в боснийском политическом ландшафте не произошло.
Лидирующие позиции сохранили три национально ориентированные партии главных народов республики — Партия демократических акций (ПДА), представляющая бошняков-мусульман, Союз независимых социал-демократов (СНСД) многолетнего лидера боснийских сербов Милорада Додика и Хорватское демократическое сообщество (ХДС), выражающее интересы боснийских хорватов. Да и два из трех членов Президиума БиГ, который выполняет функции коллективного президента страны, будут представлять национальные партии — Дарияна Филипович из ХДС и Желька Цвиянович из СНСД.
Исключением из общей тенденции стало разве что поражение в борьбе за место в Президиуме БиГ лидера ПДА Бакира Изетбеговича, сына и продолжателя дела «отца независимой Боснии» Алии Изетбеговича. Бошняков-мусульман в Президиуме будет представлять, как и до сих пор, Денис Бечирович, который был кандидатом 14 маленьких партий. Но поражение лидера ПДА с лихвой компенсируется триумфом его партии, которая увеличила свое представительство в боснийском парламенте.
Особенно убедительно тенденция доминирования национально ориентированных партий проявилась в Республике Сербской (РС), одном из двух наряду с мусульмано-хорватской федерацией государственных образований БиГ. Близкий соратник Милорада Додика Желька Цвиянович без особых проблем отстояла «сербское кресло» в Президиуме БиГ, а кандидат правящего СНСД Саво Минич уверенно победил в борьбе за пост президента РС.
Подробнее — в материале «Босния проголосовала за национальное».
Сохранение влияния национальных партий не устраняет главный барьер для работы общегосударственных институтов Боснии и Герцеговины: созданная в Дейтоне система закрепила этническое разделение и усложнила принятие решений. В такой архитектуре национальные элиты могут блокировать реформы, если они не соответствуют их интересам, поэтому смена отдельных политиков сама по себе не гарантирует преодоления кризиса.
Дополнительным ограничением остается устройство страны, состоящей из двух энтитетов: оно усиливает разделение общества и создает еще один уровень политического противостояния. Формирование органов власти после выборов будет проходить внутри этой системы, где согласие между представителями разных общин необходимо для решений, а возможность блокировки сохраняется.