В Боснии и Герцеговине объявлены предварительные результаты всеобщих выборов

Внимание к всеобщим выборам в БиГ, которые проводились уже в 15-й раз после прекращения в стране кровопролитной войны и подписания в 1995 году Дейтонских мирных соглашений, было повышенным. В последние годы Босния переживает едва ли не самый серьезный за минувшие тридцать с лишним лет политический кризис, поставивший под сомнение само ее существование как единого государства. Обнародованные в понедельник предварительные итоги воскресного голосования показывают, что кардинальных сдвигов в боснийском политическом ландшафте не произошло.

Лидирующие позиции сохранили три национально ориентированные партии главных народов республики — Партия демократических акций (ПДА), представляющая бошняков-мусульман, Союз независимых социал-демократов (СНСД) многолетнего лидера боснийских сербов Милорада Додика и Хорватское демократическое сообщество (ХДС), выражающее интересы боснийских хорватов. Да и два из трех членов Президиума БиГ, который выполняет функции коллективного президента страны, будут представлять национальные партии — Дарияна Филипович из ХДС и Желька Цвиянович из СНСД.

Исключением из общей тенденции стало разве что поражение в борьбе за место в Президиуме БиГ лидера ПДА Бакира Изетбеговича, сына и продолжателя дела «отца независимой Боснии» Алии Изетбеговича. Бошняков-мусульман в Президиуме будет представлять, как и до сих пор, Денис Бечирович, который был кандидатом 14 маленьких партий. Но поражение лидера ПДА с лихвой компенсируется триумфом его партии, которая увеличила свое представительство в боснийском парламенте.

Особенно убедительно тенденция доминирования национально ориентированных партий проявилась в Республике Сербской (РС), одном из двух наряду с мусульмано-хорватской федерацией государственных образований БиГ. Близкий соратник Милорада Додика Желька Цвиянович без особых проблем отстояла «сербское кресло» в Президиуме БиГ, а кандидат правящего СНСД Саво Минич уверенно победил в борьбе за пост президента РС.

Подробнее — в материале «Босния проголосовала за национальное».