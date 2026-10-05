Босния проголосовала за национальное

В Боснии и Герцеговине (БиГ) объявлены предварительные результаты состоявшихся в воскресенье всеобщих выборов. Ключевые позиции сохранили национально ориентированные партии трех главных народов республики — бошняков-мусульман, сербов и хорватов,— а также их националистически настроенные лидеры. В этой связи региональные эксперты предсказывают, что БиГ продолжит существование как во многом нефункциональное государство и перспективы ее евроинтеграции останутся туманными. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters

Внимание к всеобщим выборам в БиГ, которые проводились уже в 15-й раз после прекращения в стране кровопролитной войны и подписания в 1995 году Дейтонских мирных соглашений, было повышенным. В последние годы Босния переживает едва ли не самый серьезный за минувшие тридцать с лишним лет политический кризис, поставивший под сомнение само ее существование как единого государства. Обнародованные в понедельник предварительные итоги воскресного голосования показывают, что кардинальных сдвигов в боснийском политическом ландшафте не произошло.

Лидирующие позиции сохранили три национально ориентированные партии главных народов республики — Партия демократических акций (ПДА), представляющая бошняков-мусульман, Союз независимых социал-демократов (СНСД) многолетнего лидера боснийских сербов Милорада Додика и Хорватское демократическое сообщество (ХДС), выражающее интересы боснийских хорватов. Да и два из трех членов Президиума БиГ, который выполняет функции коллективного президента страны, будут представлять национальные партии — Дарияна Филипович из ХДС и Желька Цвиянович из СНСД.

Исключением из общей тенденции стало разве что поражение в борьбе за место в Президиуме БиГ лидера ПДА Бакира Изетбеговича, сына и продолжателя дела «отца независимой Боснии» Алии Изетбеговича. Бошняков-мусульман в Президиуме будет представлять, как и до сих пор, Денис Бечирович, который был кандидатом 14 маленьких партий. Но поражение лидера ПДА с лихвой компенсируется триумфом его партии, которая увеличила свое представительство в боснийском парламенте.

Особенно убедительно тенденция доминирования национально ориентированных партий проявилась в Республике Сербской (РС), одном из двух наряду с мусульмано-хорватской федерацией государственных образований БиГ.

Близкий соратник Милорада Додика Желька Цвиянович без особых проблем отстояла «сербское кресло» в Президиуме БиГ, а кандидат правящего СНСД Саво Минич уверенно победил в борьбе за пост президента РС.

Милорад Додик, который, несмотря на отлучение по решению Суда БиГ на шесть лет от политики, доминировал в ходе избирательной кампании, объявил своим сторонникам в ночь на понедельник: «Партия добилась такого же результата, как и все последние 20 лет. Благодарю президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина».

Год назад США сняли все санкции с Милорада Додика и его ближайшего окружения, которые дважды вводила прежняя американская администрация. А за пять дней до нынешних выборов Милорад Додик и Саво Минич побывали в Москве, где встретились с президентом РФ Владимиром Путиным.

Так же как и перед выборами в Боснии 2018 и 2022 годов, российский президент явно дал понять, что желает Милораду Додику и его партии успеха на выборах. А по возвращении из Москвы лидер боснийских сербов поведал, что «Россия пообещала Республике Сербской прежнюю цену на газ и в этом году».

Оценивая итоги боснийского голосования, лидер «Демократического фронта» Желько Комшич, который считается умеренным политиком и который был до сих пор членом боснийского Президиума, констатировал: «Очевидно, что произошла этническая гомогенизация на всей территории БиГ. Результаты показывают, что идея гражданского государства в данный момент не пользуется широкой поддержкой у избирателей».

Из этого многие региональные эксперты делают вывод, что Босния и Герцеговина продолжит существование как во многом нефункциональное государство, а перспективы ее евроинтеграции, несмотря на усилия ЕС, останутся туманными.