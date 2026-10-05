СПБ Биржа с 7 октября начнет торги 20 новыми фьючерсами на зарубежные акции

Составлено ИИ-Ассистентъ

Неоактив дает инвестору возможность торговать движением цены базовой иностранной акции через срочный инструмент: динамика его цены повторяет котировки базового актива. Для открытия позиции требуется гарантийное обеспечение, размер которого зависит от цены инструмента и рыночной волатильности и пересчитывается ежедневно.

Для неоактивов, не связанных с криптовалютами, неквалифицированным инвесторам нужен тест; сделки с криптовалютными инструментами доступны только квалифицированным инвесторам. Торги идут по будням с 7:00 до 00:00 мск, а в выходные и праздники — с 10:00 до 00:00 мск.

Такой формат появился после того, как в ноябре 2023 года на СПБ Бирже приостановили сделки российских инвесторов с иностранными акциями после санкций США против площадки.