СПБ Биржа с 7 октября начнет торги 20 новыми фьючерсами на зарубежные акции
На СПБ Бирже с 7 октября начнутся торги еще 20 фьючерсами на зарубежные акции. Общее число неоактивов (название продукта.—"Ъ") на ценные бумаги иностранных компаний достигнет 65, сообщила пресс-служба торговой площадки.
Перечень дополнен акциями компаний из областей искусственного интеллекта, облачного программного обеспечения, кибербезопасности, электронной коммерции, цифровых финансов, спутниковой связи, энергетики и медицинских технологий, указано в пресс-релизе. Среди них — Affirm, Airbnb, AST SpaceMobile, Block, Cloudflare, MercadoLibre, Shopify, Snowflake, Tempus AI, Zscaler и др.
Размер неоактива — одна акция. Валюта стоимости шага цены — доллар США, валюта расчетов — российский рубль. Торги неоактивами СПБ Биржа запустила в апреле.
Неоактив дает инвестору возможность торговать движением цены базовой иностранной акции через срочный инструмент: динамика его цены повторяет котировки базового актива. Для открытия позиции требуется гарантийное обеспечение, размер которого зависит от цены инструмента и рыночной волатильности и пересчитывается ежедневно.
Для неоактивов, не связанных с криптовалютами, неквалифицированным инвесторам нужен тест; сделки с криптовалютными инструментами доступны только квалифицированным инвесторам. Торги идут по будням с 7:00 до 00:00 мск, а в выходные и праздники — с 10:00 до 00:00 мск.
Такой формат появился после того, как в ноябре 2023 года на СПБ Бирже приостановили сделки российских инвесторов с иностранными акциями после санкций США против площадки.