Госзакупки зерна в России начнутся в конце октября
Глава Минсельхоза Лут: госзакупки зерна в России могут начаться с конца октября
Государственные закупки зерна на российском рынке могут начаться с конца октября, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут.
«Сейчас мы должны отобрать банк и с конца октября должны начать закупать»,— сказала министр. По ее словам, Минсельхоз начал принимать заявки на элеваторы. Собственники элеваторов пока готовы предоставить объемы до 1,3 млн т зерна. Министерство планирует объявить второй конкурс, чтобы увеличить объем хранения до 3 млн т.
Закупочные интервенции позволяют государству выкупать излишки зерна и убирать их с рынка, чтобы остановить снижение цен. Этот механизм действует в России с 2001 года.
В данном случае госзакупки должны поддержать отечественных аграриев, столкнувшихся с трудностями при экспорте. В качестве одной из причин назывались атаки на суда в Черном море и зерновые терминалы Новороссийска, из-за которых возможности вывоза зерна оказались ограничены.