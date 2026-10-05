Госзакупки зерна в России начнутся в конце октября

Составлено ИИ-Ассистентъ

Закупочные интервенции позволяют государству выкупать излишки зерна и убирать их с рынка, чтобы остановить снижение цен. Этот механизм действует в России с 2001 года.

В данном случае госзакупки должны поддержать отечественных аграриев, столкнувшихся с трудностями при экспорте. В качестве одной из причин назывались атаки на суда в Черном море и зерновые терминалы Новороссийска, из-за которых возможности вывоза зерна оказались ограничены.