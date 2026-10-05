На Кубани по обвинению в мошенничестве задержан экс-депутат Госдумы Дорошенко
Андрей Дорошенко, депутат Госдумы предыдущего созыва от Краснодарского края, обвиняется в особо крупном мошенничестве с бюджетными средствами, сообщил источник “Ъ” в правоохранительных органах. Фигурант дела задержан.
Андрей Дорошенко
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
По версии следствия, депутат вместе с группой сообщников в период с 2017 по 2025 год организовал хищение более 1,8 млрд руб. при выполнении контрактов на ремонт дорог, а также при строительстве мемориального парка в Севастополе.
Правоохранительным органам стало известно, что группа злоумышленников, в которую входили руководящие работники министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, полностью контролировала процесс отбора исполнителей по госконтрактам, допуская к торгам только доверенные компании. Для этого использовались возможности отраслевой ассоциации «Союз дорожников Кубани». Цена контракта искусственно завышалась, излишки средств выводились на подконтрольные компании и похищались.
Ранее фигурантами по делу стали бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев, его заместители, руководители «Союза дорожников Кубани». Также обвиняемыми являются Милана и Эльдар Дорошенко, дети Андрея Дорошенко, которые руководили его бизнесом в период исполнения им обязанностей депутата Госдумы.
По версии прокуратуры, «Союз дорожников Кубани» использовался как основная площадка для коррупционных договоренностей и предварительного распределения дорожных заказов. Свидетели утверждали, что контракты распределялись между участниками еще до торгов, а укрупнение лотов отсекало «посторонние внекраевые организации». В результате работы выполняли только члены «Союза дорожников Кубани», а членство в союзе, как считает прокуратура, было обязательным условием участия в конкурсах на право заключения контрактов.
Андрей Дорошенко, по версии прокуратуры, возглавлял союз в 2018–2021 годах, и его компании получали крупные преференции при заключении государственных и муниципальных контрактов. По словам свидетелей, Дорошенко и Александр Карпенко подбирали подрядчиков, распределяли между ними объемы работ и устанавливали размер откатов. Деньги перечислялись в фонд «Моя Кубань» под видом добровольных пожертвований, после чего их распределял Андрей Московченко. Подконтрольное ГКУ «Краснодаравтодор», по показаниям свидетелей, использовалось для беспрепятственной приемки работ и для давления на неугодных подрядчиков.