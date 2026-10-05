На Кубани по обвинению в мошенничестве задержан экс-депутат Госдумы Дорошенко

Андрей Дорошенко, депутат Госдумы предыдущего созыва от Краснодарского края, обвиняется в особо крупном мошенничестве с бюджетными средствами, сообщил источник “Ъ” в правоохранительных органах. Фигурант дела задержан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Дорошенко

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Андрей Дорошенко

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По версии следствия, депутат вместе с группой сообщников в период с 2017 по 2025 год организовал хищение более 1,8 млрд руб. при выполнении контрактов на ремонт дорог, а также при строительстве мемориального парка в Севастополе.

Правоохранительным органам стало известно, что группа злоумышленников, в которую входили руководящие работники министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, полностью контролировала процесс отбора исполнителей по госконтрактам, допуская к торгам только доверенные компании. Для этого использовались возможности отраслевой ассоциации «Союз дорожников Кубани». Цена контракта искусственно завышалась, излишки средств выводились на подконтрольные компании и похищались.

Ранее фигурантами по делу стали бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев, его заместители, руководители «Союза дорожников Кубани». Также обвиняемыми являются Милана и Эльдар Дорошенко, дети Андрея Дорошенко, которые руководили его бизнесом в период исполнения им обязанностей депутата Госдумы.

Анна Перова, Краснодар