Мелони регистрирует голос как торговую марку для борьбы с дипфейками

На сайте Ведомства по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO, European Union Intellectual Property Office) появилась информация о заявке на регистрацию голоса премьер-министра Италии Джорджи Мелони в качестве торговой марки. Как указано на сайте, заявка находится на стадии рассмотрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джорджа Мелони

Фото: Roberto Monaldo / LaPresse / AP Джорджа Мелони

Фото: Roberto Monaldo / LaPresse / AP

Как отмечает La Repubblica, премьер-министр отправила для регистрации четырехсекундную запись, на которой она дважды произносит фразу «Я — Джорджа Мелони». Как отмечается, госпожа Мелони регистрирует свой голос для того, чтобы предотвратить его неправомерное использование инструментами ИИ и дипфейками.

В соответствии с законодательством ЕС, после регистрации в EUIPO любое незаконное использование голоса премьер-министра будет приравниваться к нарушению авторских прав. Это позволит госпоже Мелони подавать в суд на нарушителей в любой стране ЕС, поскольку регистрация действует по всему союзу. В некоторых странах Европы, напоминает газета, любому, кто создает вирусные видео, делает клипы со словами, которые не были произнесены, или наживается на использовании отличительных черт голоса, грозит уголовное преступление. В Италии в наиболее серьезных случаях такие действия могут повлечь за собой тюремное заключение.

Сама Джорджа Мелони пока никак не комментировала ситуацию.

Андрей Келекеев