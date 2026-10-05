Reuters: АдГ изменила свое негативное отношение к ЕС
Члены «Альтернативы для Германии» (АдГ) выступают за изменение давней позиции партии по членству Германии в Европейском союзе (ЕС) и еврозоне. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.
Крайний евроскептицизм АдГ во многом стал причиной роста ее популярности в Германии. Партия была создана в 2013 году, выступая, помимо прочего, против миграционной политики ЕС и оказания финансовой помощи странам еврозоны. AдГ также долгое время выступала за ликвидацию еврозоны или выход Германии из нее. Теперь же, как говорится в документе, АдГ предлагает провести «коренное реформирование» ЕС и еврозоны. Если этого не удастся сделать, то, как отмечается в тексте, партия инициирует референдум по вопросу членства Германии в ЕС.
Проект также предусматривает преобразование ЕС в более свободный «союз суверенных государств», ограничение роли Брюсселя во внутренней политике стран-членов и предоставление им права не участвовать в общеевропейских мерах по таким направлениям, как иммиграция, финансы ЕС и социальная политика.
Reuters отмечает, что попавший в его распоряжение документ подготовлен депутатами от АдГ, представляющими партию в Европейском парламенте, Бундестаге и земельных парламентах. Его обсуждение прошло на встрече партии, которая состоялась в сентябре. При этом любые изменения в партийной программе, действующей уже десять лет, должны утверждаться на съезде партии — ближайший пройдет в следующем году.
Представители АдГ пока никак не комментируют сообщения о возможном изменении политики по отношению к ЕС.
Предлагаемый курс меняет не евроскептическую основу «Альтернативы для Германии» (АдГ), а способ ее реализации: вместо немедленного выхода из ЕС или демонтажа еврозоны партия предлагает сначала переделать интеграцию в более рыхлый союз суверенных государств с меньшей ролью Брюсселя. Для стран—членов это означало бы возможность не участвовать в отдельных общеевропейских решениях, включая меры в сфере иммиграции, финансов и социальной политики.
Выход Германии из ЕС при такой конструкции становится запасным сценарием: к нему партия намерена обращаться, если добиться реформы не удастся. Это отличает новую формулу от прежнего требования пересмотреть отношения с ЕС вплоть до выхода. Однако это не означает отказа от жесткой критики европейской интеграции. В августе 2026 года лидер АдГ Алис Вайдель по-прежнему выступала за выход Германии из еврозоны, называя евро слабой и нестабильной валютой и связывая его с обнищанием работающих слоев населения.