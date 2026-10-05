Reuters: АдГ изменила свое негативное отношение к ЕС

Члены «Альтернативы для Германии» (АдГ) выступают за изменение давней позиции партии по членству Германии в Европейском союзе (ЕС) и еврозоне. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

Крайний евроскептицизм АдГ во многом стал причиной роста ее популярности в Германии. Партия была создана в 2013 году, выступая, помимо прочего, против миграционной политики ЕС и оказания финансовой помощи странам еврозоны. AдГ также долгое время выступала за ликвидацию еврозоны или выход Германии из нее. Теперь же, как говорится в документе, АдГ предлагает провести «коренное реформирование» ЕС и еврозоны. Если этого не удастся сделать, то, как отмечается в тексте, партия инициирует референдум по вопросу членства Германии в ЕС.

Проект также предусматривает преобразование ЕС в более свободный «союз суверенных государств», ограничение роли Брюсселя во внутренней политике стран-членов и предоставление им права не участвовать в общеевропейских мерах по таким направлениям, как иммиграция, финансы ЕС и социальная политика.

Reuters отмечает, что попавший в его распоряжение документ подготовлен депутатами от АдГ, представляющими партию в Европейском парламенте, Бундестаге и земельных парламентах. Его обсуждение прошло на встрече партии, которая состоялась в сентябре. При этом любые изменения в партийной программе, действующей уже десять лет, должны утверждаться на съезде партии — ближайший пройдет в следующем году.

Представители АдГ пока никак не комментируют сообщения о возможном изменении политики по отношению к ЕС.

Евгений Хвостик