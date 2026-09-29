Лидером по автокредитованию в Черноземье в августе стала Воронежская область

В августе 2026 года рынок автокредитования в Черноземье вырос во всех регионах, за исключением Липецкой области. Лидером по количеству и объему выдач стала Воронежская область, занявшая 17-е место в федеральном рейтинге среди 70 крупнейших участников рынка. За месяц в регионе было оформлено 2,1 тыс. займов на 2,9 млрд, что превысило июльские показатели на 11% в количественном выражении и на 10% в денежном. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средний чек автокредита в Воронежской области составил 1,4 млн руб. при сроке 72 месяца. С начала года в регионе выдано 15,4 тыс. ссуд на 20,5 млрд руб., а плотность выдачи достигла 6,7 договора на 1000 жителей.

Белгородская область закрепилась на 29-й строчке общероссийского рейтинга. За последний месяц лета местные банки предоставили 1,3 тыс. автокредитов на 1,8 млрд руб., увеличив число сделок на 9%, а денежный объем — на 10%. Средний размер кредита зафиксирован на отметке 1,4 млн руб. на 67 месяцев. Совокупный итог за январь — август составил 9,7 тыс. займов на 13,5 млрд руб. (6,4 соглашения на 1 тыс. населения).

Курская область расположилась на 37-й позиции в стране. Местные жители в августе заключили 1 тыс. сделок на 1,5 млрд руб., увеличив объемы финансирования на 13%, а количество договоров — на 14%. Средний чек составил 1,4 млн руб. при сроке 68 месяцев. За восемь месяцев в регионе оформлено 7 тыс. кредитов на 9,7 млрд руб. (6,6 займа на 1 тыс. жителей).

Липецкая область заняла 42-е место в РФ. Объем выдач за месяц не изменился по сравнению с июлем (0%), составив 1,3 млрд руб. при стабильном числе договоров в 949 шт. Средняя сумма кредита здесь составила 1,37 млн руб. на 70 месяцев, а общие результаты с начала года достигли 7,1 тыс. займов на 9,5 млрд руб. (6,3 договора на 1 тыс. жителей).

Тамбовская область обосновалась на 48-й строчке общероссийского перечня с результатом в 756 автокредитов на 1 млрд руб. Прирост к июлю составил 10% по количеству и 13% по сумме при среднем чеке 1,3 млн руб. и сроке 72 месяца. За январь — август в регионе выдано 5,65 тыс. ссуд на 7,3 млрд руб. (5,8 на 1 тыс. жителей).

Орловская область расположилась на 54-й позиции списка. За август орловцы получили 624 автокредита на 0,9 млрд руб., увеличив показатели на 10% по числу договоров и на 16% по объему. Средний чек сложился на уровне 1,4 млн руб. при сроке 71 месяц, а за восемь месяцев совокупный объем достиг 4,1 тыс. кредитов на 5,5 млрд руб. (5,8 займа на 1 тыс. жителей).

В масштабах всей страны наибольшие объемы автокредитования в августе показали Москва с суммой 15,9 млрд руб. (7,6 тыс. шт.), Московская область с 14,6 млрд руб. (7,6 тыс. шт.) и Санкт-Петербург с 9,7 млрд руб. (5,3 тыс. шт.). Наименьшие показатели среди регионов, вошедших в топ-70, отмечены в Республике Бурятия (0,5 млрд рублей, 359 шт.), Калмыкии (0,4 млрд руб., 270 шт.) и Хабаровском крае (0,4 млрд руб., 224 шт.).

В августе стало известно, что Воронежская область стала лидером по росту объемов выдач автокредитов в Центрально-Черноземном банке Сбербанка по итогам первого полугодия 2026 года.

Кабира Гасанова