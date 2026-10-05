Мосбиржа расширила маркировку акций компаний за неполное раскрытие
На Московской бирже появилась маркировка акций еще восьми эмитентов, которые ограничивают раскрытие информации о своей деятельности, обратил внимание «Интерфакс».
Соответствующую пометку, по данным торговой площадки, получили акции «Совкомфлота», «Сургутнефтегаза», «Башнефти», НМТП, «РН-Западная Сибирь», «Саратовского нефтеперерабатывающего завода», «Славнефть-Мегионнефтегаза» и «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтеза». Отсрочка для устранения нарушений по раскрытию информации закончилась 1 октября.
С начала апреля Мосбиржа начала маркировать ценные бумаги плохо раскрывающих информацию компаний. Первые метки получили акции «Юнипро», «Акрона», ГАЗ и ТГК-2, а также облигации банка «Пересвет», «Башнефти», «Мосэнерго», «Роснано», НМТП, «Русбонд-Удобрений» и «СУЭК-Финанса». Инициатором создания маркировки выступил Банк России.
Маркировка не запрещает торги и не ограничивает обращение акций. Для инвестора это отдельный сигнал: компания раскрывает сведения о своей деятельности не полностью, поэтому оценивать ее бумаги и принимать инвестиционные решения сложнее.
Метка применяется, когда объем ограничений на раскрытие превышает предусмотренный законодательством и постановлениями правительства. На торгах такие бумаги организатор выделяет внутри списка, в том числе котировального, в отдельную секцию или иным способом, позволяющим отличить их от остальных; для акций маркировка не требуется при наличии двух некредитных рейтингов не ниже трех звезд.
Если эмитент в течение шести месяцев прекращает скрывать информацию, он может претендовать на переход из особой секции котировального списка в общую. Тем самым процедура оставляет компании возможность вернуться к обычному режиму после восстановления раскрытия, а инвестору — учитывать недостаток информации при работе с бумагой.