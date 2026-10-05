Мосбиржа расширила маркировку акций компаний за неполное раскрытие

Составлено ИИ-Ассистентъ

Маркировка не запрещает торги и не ограничивает обращение акций. Для инвестора это отдельный сигнал: компания раскрывает сведения о своей деятельности не полностью, поэтому оценивать ее бумаги и принимать инвестиционные решения сложнее.

Метка применяется, когда объем ограничений на раскрытие превышает предусмотренный законодательством и постановлениями правительства. На торгах такие бумаги организатор выделяет внутри списка, в том числе котировального, в отдельную секцию или иным способом, позволяющим отличить их от остальных; для акций маркировка не требуется при наличии двух некредитных рейтингов не ниже трех звезд.

Если эмитент в течение шести месяцев прекращает скрывать информацию, он может претендовать на переход из особой секции котировального списка в общую. Тем самым процедура оставляет компании возможность вернуться к обычному режиму после восстановления раскрытия, а инвестору — учитывать недостаток информации при работе с бумагой.