В Норвегии запретят носить ИИ-очки в общественных местах

Правительство Норвегии намерено запретить ношение очков со встроенным искусственным интеллектом в общественных местах. Полного ограничения на эту технологию не будет — их разрешат для частного использования и, возможно, для съемки в туристических местах. Для изучения этого вопроса власти создадут специальную комиссию во главе с экспертами.

«Мы не хотим жить в обществе, где люди обеспокоены скрытой аудиозаписью, фотографированием и видеосъемкой в местах и ситуациях, где они привыкли находиться без присмотра. Такое общество может восприниматься как небезопасное»,— заявил министр цифровизации Торгейр Микаэльсен (цитата по сайту правительства).

Под запрет попадут все общественные места — парки, музеи, торговые центры и медицинские учреждения. Приоритетом станет защита детей — запрет распространится на детские сады, школы и университеты.

Очки, интегрированные с искусственным интеллектом, внешне могут не отличаться от обычных. Они имеют встроенные камеры и микрофоны. Такие устройства выпускают несколько крупных технологических компаний, среди них по продажам лидирует Meta (признана экстремистской и запрещена в России). Компания EssilorLuxottica, которая выпускает ИИ-очки совместно с ней, сообщила о продаже более 7 млн устройств за 2025 год. Устройства уже запретили в некоторых штатах США из-за риска нарушения конфиденциальности. В Англии и Уэльсе их использование запретили на судебных заседаниях, а некоторые кафе ограничили вход посетителей с такими устройствами. Норвегия станет первой страной среди членов Евросоюза, предпринявшей ограничительные меры.