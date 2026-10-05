Банда во Вьетнаме похитила и продала на мясо около 2700 кошек

Вьетнамская полиция арестовала 12 человек за ловлю уличных кошек и кражу домашних, которых затем продавали ресторанам на мясо. Об этом написали Viet Nam News и VnExpress International. Как сообщила полиция, жертвами преступников стали около 2,7 тыс. кошек. В ходе операции полиция конфисковала 50 животных, ловушки для них и семь мотоциклов.

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Употребление мяса кошек в пищу легально во Вьетнаме, некоторые рестораны подают такие блюда. Однако для этого владельцы ресторанов должны предоставлять справки о происхождении мяса.

По данным СМИ, члены группировки вербовали людей в разных жилых кварталах Хошимина, где те отлавливали кошек. По вьетнамским законам кража домашних кошек расценивается как хищение имущества. Ранее в этом году полиция Хошимина арестовала около 18 человек за кражу кошек на еду.

Яна Рождественская