Банда во Вьетнаме похитила и продала на мясо около 2700 кошек
Вьетнамская полиция арестовала 12 человек за ловлю уличных кошек и кражу домашних, которых затем продавали ресторанам на мясо. Об этом написали Viet Nam News и VnExpress International. Как сообщила полиция, жертвами преступников стали около 2,7 тыс. кошек. В ходе операции полиция конфисковала 50 животных, ловушки для них и семь мотоциклов.
Употребление мяса кошек в пищу легально во Вьетнаме, некоторые рестораны подают такие блюда. Однако для этого владельцы ресторанов должны предоставлять справки о происхождении мяса.
По данным СМИ, члены группировки вербовали людей в разных жилых кварталах Хошимина, где те отлавливали кошек. По вьетнамским законам кража домашних кошек расценивается как хищение имущества. Ранее в этом году полиция Хошимина арестовала около 18 человек за кражу кошек на еду.