Schneider Electric покупает американского производителя ПО за $22,6 млрд
Французский гигант в сфере автоматизации и управления энергией Schneider Electric достиг соглашения о покупке американского разработчика промышленного программного обеспечения PTC. Сделка оценивается в $22,6 млрд и является крупнейшей для Schneider Electric.
PTC входит в «большую тройку» мировых производителей промышленного ПО, продукцией которого, включая программы Creo и Windchill, пользуются Apple, BMW, Raytheon и тысячи других компаний и организаций. По условиям соглашения Schneider Electric заплатит $205 за каждую акцию PTC, что составляет премию в 42% к цене акций американской компании на момент закрытия торгов в пятницу. Совет директоров PTC рекомендовал своим акционерам одобрить это предложение.
Если сделка состоится, у Schneider Electric появится один из крупнейших в мире портфелей промышленного ПО, что позволит французской компании ускорить трансформацию из производителя электрооборудования в цифрового гиганта, обслуживающего дата-центры и умные заводы.
Инвесторы отреагировали на новость о потенциальной сделке неоднозначно. Акции Schneider Electric на сегодняшних торгах упали на 8%. Акции PTC на электронных торгах перед открытием торговой сессии взлетели на 35%.
Покупка PTC расширяет цифровую модель Schneider Electric от подключенного оборудования и управления энергией к более широкому контуру промышленного производства. Платформа EcoStruxure компании связывает оборудование с мониторингом, диагностикой и аналитикой, повышая наблюдаемость активов, надежность и эффективность предприятий; универсальная автоматизация при этом позволяет быстрее перепрограммировать процессы и удаленно управлять производством.
Практический смысл такой связки — в контроле производственного цикла и сокращении издержек: в 2021 году Schneider Electric оценивала эффект автоматизации и эффективного распределения электроэнергии в снижении энергопотребления на 10% и капитальных затрат примерно на 15%, а также в ускорении перехода от проектирования к эксплуатации. По данным «Коммерсанта» за 2025 год, Schneider Electric вместе с AVEVA занимала лидирующие позиции в системах SCADA и MES, поэтому сделка с PTC продолжает уже существовавшее для группы направление промышленной цифровизации, а не создает его с нуля.