Schneider Electric покупает американского производителя ПО за $22,6 млрд

Французский гигант в сфере автоматизации и управления энергией Schneider Electric достиг соглашения о покупке американского разработчика промышленного программного обеспечения PTC. Сделка оценивается в $22,6 млрд и является крупнейшей для Schneider Electric.

PTC входит в «большую тройку» мировых производителей промышленного ПО, продукцией которого, включая программы Creo и Windchill, пользуются Apple, BMW, Raytheon и тысячи других компаний и организаций. По условиям соглашения Schneider Electric заплатит $205 за каждую акцию PTC, что составляет премию в 42% к цене акций американской компании на момент закрытия торгов в пятницу. Совет директоров PTC рекомендовал своим акционерам одобрить это предложение.

Если сделка состоится, у Schneider Electric появится один из крупнейших в мире портфелей промышленного ПО, что позволит французской компании ускорить трансформацию из производителя электрооборудования в цифрового гиганта, обслуживающего дата-центры и умные заводы.

Инвесторы отреагировали на новость о потенциальной сделке неоднозначно. Акции Schneider Electric на сегодняшних торгах упали на 8%. Акции PTC на электронных торгах перед открытием торговой сессии взлетели на 35%.

Алена Миклашевская