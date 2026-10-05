С жительницы Перми, оскорбившей судью, взыскали 150 тыс. рублей

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю взыскали уголовный штраф с 47-летней пермячки, признанной виновной в неуважении к суду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Как ранее установило следствие, женщина, недовольная исходом гражданского дела, разместила в интернете комментарии с оценкой работы судьи. Сообщения содержали унизительную оценку личности и профессиональных качеств судьи. В ходе судебного разбирательства обвиняемая отрицала авторство и размещение отзывов, утверждая, что кто-то нашел ее потерянный телефон и разместил сообщения от ее имени. Однако суд счел доказательства вины достаточными.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи», и назначили наказание в виде уголовного штрафа в размере 150 тыс. руб.

Осужденная была уведомлена о возбуждении исполнительного производства и предупреждена, что в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом 60-дневный срок назначенное ей наказание может быть заменено. Также пристав ограничил должницу в праве выезда за пределы РФ и установил запрет на регистрационные действия с принадлежащей ей недвижимостью. Меры принудительного воздействия побудили женщину исполнить приговор суда.