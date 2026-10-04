За день над Россией сбили 280 БПЛА
Силы ПВО уничтожили 280 беспилотников ВСУ над регионами России с 08:00 до 20:00 мск 4 октября. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.
Беспилотники сбивали над территориями Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, над акваториями Черного и Азовского морей.
Днем обломки БПЛА упали на территории предприятия в Темрюкском районе Краснодарского края. На объекте начался пожар, пострадали трое.
Перехват беспилотников не исключает ущерба на земле: в 2025 году падение обломков приводило к возгораниям на территории предприятия в Рязанской области и промышленного предприятия в Ростовской области. В Краснодарском крае обломки также падали на территорию электроподстанции в районе станицы Нововеличковской Динского района, что создает риск для работы энергетического объекта.
Для населенных пунктов края такие атаки означали и повреждение жилой инфраструктуры. 26 февраля 2025 года в разных районах Кубани были повреждены три частных дома: в станице Старотитаровской Темрюкского района в одном разбились стекла, в поселке Стрелка пострадала кровля, а в Туапсе произошло возгорание дома.