За день над Россией сбили 280 БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

Перехват беспилотников не исключает ущерба на земле: в 2025 году падение обломков приводило к возгораниям на территории предприятия в Рязанской области и промышленного предприятия в Ростовской области. В Краснодарском крае обломки также падали на территорию электроподстанции в районе станицы Нововеличковской Динского района, что создает риск для работы энергетического объекта.

Для населенных пунктов края такие атаки означали и повреждение жилой инфраструктуры. 26 февраля 2025 года в разных районах Кубани были повреждены три частных дома: в станице Старотитаровской Темрюкского района в одном разбились стекла, в поселке Стрелка пострадала кровля, а в Туапсе произошло возгорание дома.